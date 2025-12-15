Autóbalesetben halt meg egy 15 éves lány a Huszti járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt december 14-én este a huszti járási Nagyrákócon. A rendőrség tájékoztatása szerint 18 óra 54 perckor érkezett bejelentés a 102-es segélyhívó vonalra az esetről.

Előzetes információk szerint egy 15 éves fiú, aki egy Volkswagen Passat márkájú személygépkocsit vezetett, nem tartotta be a megengedett sebességhatárt, és elvesztette uralmát a jármű felett, majd nekicsapódott az út szélén parkoló Iveco tehergépkocsinak.

A baleset következtében a személyautó 15 éves női utasa, aki az első ülésen foglalt helyet, a helyszínen életét vesztette. A járműben tartózkodott még egy másik, szintén 15 éves lány. Sem ő, sem pedig a sofőr nem szenvedtek súlyos sérüléseket.

A rendőrök alkoholtesztnek vetették alá a fiatalkorú sofőrt, amely negatív eredményt mutatott.

Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak.

A rendőrség külön vizsgálja azt is, hogyan juthatott hozzá a gépjárműhöz a jogosítvánnyal nem rendelkező kiskorú.

Forrás: a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata

Kárpátalja.ma