Halálos baleset történt az Ungvári járásban

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Szerednye közelében október 10-én – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 65 éves beregszászi járási lakos Lada márkájú személyautójával Munkács felé tartott, amikor egy kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett és az árokba sodródott. A baleset következtében a sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök kiérkezése előtt életét vesztette.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben, a járművet lefoglalták.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség