Halálos balesetet okozott egy ittas fiatalkorú a Munkácsi járásban

A Munkácsi járás rendőrsége befejezte a nyomozást annak a 17 éves helyi fiatalnak az ügyében, aki ittas állapotban halálos közlekedési balesetet okozott a Munkácsi járásban található Szerencsefalva (Scsaszlive) településen.

A vádiratot és a nyomozati anyagokat a rendőrség már továbbította a bírósághoz.

A tragikus eset március 9-én éjszaka történt. A rendőrségi adatok szerint a fiatalkorú egy nem regisztrált motorkerékpárt vezetett alkoholos befolyásoltság alatt, amikor elütött egy 19 éves gyalogost, majd elhagyta a baleset helyszínét.

A gyalogos a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a sofőrt, valamint lefoglalták a járművet. A fiatalt az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján őrizetbe vették.

A vádlottat legfeljebb 10 év szabadságvesztésre ítélhetik, továbbá 5–10 évre eltilthatják a járművezetéstől.

Kárpátlja.ma