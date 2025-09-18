Halálos közúti baleset Lemberg megyében: kárpátaljai az áldozat

Súlyos közlekedési baleset történt szeptember 17-én délután a Lemberg–Szambir–Ungvár autóúton, Turka város közelében.

A rendőrség előzetes információi szerint egy férfi elvesztette uralmát járműve felett, lehajtott az útról, majd terepjárója az utánfutóval együtt felborult. A sofőr a lejtős útszakaszon, balra ívelő kanyarban nem választott megfelelő sebességet, és nem vette figyelembe az útviszonyokat.

A 44 éves kárpátaljai férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok vizsgálják a tragikus eset pontos körülményeit.

Kárpátalja.ma