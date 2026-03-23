Halálos tűzeset Bustyaházán

Tűz ütött ki egy lakóházban március 23-án a técsői járási Bustyaházán (Bustino) – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A helyszínre kiérkező tűzoltók holtan találtak a padlón egy 66 éves férfit.

A lángok a tetőszerkezetet, a padlót és a háztartási tárgyakat is megrongálták. A 10 négyzetméteren pusztító tüzet 15 perc alatt oltották el.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.

