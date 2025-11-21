Halálos tűzeset Nagymuzsalyban

Kigyulladt egy lakóház Nagymuzsalyban november 21-én – közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.

A 17-es számú állami tűzoltó- és mentőegység szakemberei azonnal a helyszínre vonultak. A tűz oltása során egy 75 éves férfi holttestét találták meg.

A polgármester kiemeli:

– Tisztelt lakosok! Kérjük, legyenek figyelmesek egymás iránt. Ha tudnak olyan személyről, aki segítségre vagy odafigyelésre szorul, és nincs mellette családtag – vagy azok távol vannak –, jelezzék ezt az elöljárónak vagy a városi tanácsnak. Így időben biztosíthatjuk a szükséges támogatást. Kérjük továbbá, legyenek körültekintőek és tartsák be a tűzvédelmi szabályokat, különösen az őszi-téli időszakban.