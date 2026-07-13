Halálos motorbaleset a Técsői járásban
Életét vesztette egy 26 éves motoros a Técsői járásban, miután nagy sebességnél felborult járművével. A baleset következtében végzetes sérüléseket szenvedett.
A helyszínre riasztott mentők a sérültet már életjelek nélkül találták. Azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni, így a halál beálltát a helyszínen állapították meg.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Forrás: 103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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