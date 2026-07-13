Halálos motorbaleset a Técsői járásban

Életét vesztette egy 26 éves motoros a Técsői járásban, miután nagy sebességnél felborult járművével. A baleset következtében végzetes sérüléseket szenvedett.

A helyszínre riasztott mentők a sérültet már életjelek nélkül találták. Azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni, így a halál beálltát a helyszínen állapították meg.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: 103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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