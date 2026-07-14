Halálra gázolt egy férfit a vonat Csapon
Tragikus vasúti baleset történt kedd délben Csapon, ahol egy személyvonat elgázolt egy férfit. A helyszínre riasztott mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A baleset helyszínén az Ungvári Járási Rendőrkapitányság nyomozócsoportja vizsgálja, hogyan került az áldozat a vasúti sínekre.
A hatóságok megállapították, hogy az elhunyt egy 49 éves férfi, akinek lakóhelye és hozzátartozói után továbbra is kutatnak.
Az ügyben eljárás indult, a tragédia körülményeit a nyomozás során tisztázzák.
Forrás: Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség
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