Halálra gázolt egy férfit a vonat Csapon

Tragikus vasúti baleset történt kedd délben Csapon, ahol egy személyvonat elgázolt egy férfit. A helyszínre riasztott mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A baleset helyszínén az Ungvári Járási Rendőrkapitányság nyomozócsoportja vizsgálja, hogyan került az áldozat a vasúti sínekre.

A hatóságok megállapították, hogy az elhunyt egy 49 éves férfi, akinek lakóhelye és hozzátartozói után továbbra is kutatnak.

Az ügyben eljárás indult, a tragédia körülményeit a nyomozás során tisztázzák.

Kárpátalja.ma

Forrás: Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →