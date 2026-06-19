Halálra verte falubelijét egy katona a Técsői járásban

Őrizetbe vettek egy 43 éves férfit a Técsői járásban, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy italozást követő verekedés során olyan súlyosan bántalmazta falubelijét, hogy az néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

A június 15-én este a mentőszolgálat értesítette a hatóságokat egy 49 éves, Gánya (Hanyicsi) településen élő férfi haláláról. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy a férfi zárt koponyasérülés, súlyos agyzúzódás és agyödéma következtében vesztette életét.

A nyomozás során a rendőrök kiderítették, hogy a sértett június 12-én este együtt italozott 43 éves falubelijével. A közös italfogyasztás során szóváltás alakult ki közöttük, amely tettlegességbe torkollott.

A nyomozás adatai szerint a vendég az udvaron a földre lökte a házigazdát, majd több alkalommal megütötte, ezután elhagyta a helyszínt. A sértett ugyan saját erejéből visszament a házba, állapota azonban a következő napokban súlyosan romlott, és június 15-én meghalt.

A bizonyítékok összegyűjtését követően a rendőrök őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a férfi katonai szolgálatot teljesít, és március vége óta engedély nélkül hagyta el katonai alakulatát.

A nyomozók a férfi ellen halált okozó súlyos testi sértés miatt emeltek gyanút. A bűncselekményért hét évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok több szakértői vizsgálatot is elrendeltek.

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