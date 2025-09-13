Védett halfajokat telepítettek több kárpátaljai folyóiba

Ritka és értékes halfajokat engedtek a kárpátaljai folyókba – közölte a Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat szeptember 12-én.

Tájékoztatásuk szerint 19 672 dunai lazacot és 13 900 európai pénzes pért engedtek a vizekbe. Mindkét halfaj szerepel Ukrajna Vörös Könyvében.

A halakat a Nagy-ág, Kis-Ugolyka, Nagy-Ugolyka és Turja patakokba, valamint a Fekete-Tisza, Tisza, Taracköz és Ung folyókba telepítették.

A szakértők szerint egyes folyók esetében ez volt az első alkalom, hogy ilyen ritka fajokat telepítettek a vizükbe. A kezdeményezés ezért egyedülállónak számít Kárpátalján.

Év eleje óta összesen 138 282 példányt – sebes pisztrángot, dunai lazacot és európai pénzes pért – engedtek a megye folyóiba.

