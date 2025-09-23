Halogatás: lustaság vagy pihenés?

Sokak számára a halogatás ismerős jelenség. Van, aki „csak még egy részt” néz meg a sorozatból, mások a közösségi oldalak végtelen görgetésében vesznek el, s akad, aki hirtelen a nagytakarításnak áll neki, amikor egy fontos feladatot kellene befejeznie.

A pszichológusok szerint a halogatás nem mindig lustaságból fakad. Gyakran a fáradtság, a túlzott perfekcionizmus vagy éppen a pihenés iránti vágy áll a háttérben. Időnként engedhetünk magunknak egy kis „késlekedést”, hiszen az agyunknak is szüksége van kikapcsolódásra.

De jó, ha tudjuk: a rendszeres halogatás könnyen felhalmozott teendőkhöz, bűntudathoz, szorongáshoz és belső feszültséghez vezethet.

Ma, szeptember 23-án, a prokrastináció elleni világnapon érdemes emlékeztetni magunkat arra: a halogatás természetes, de ha átveszi a hatalmat a mindennapjaink fölött, sokkal nehezebb lesz helytállni.

A szakemberek azt javasolják, hogy ha fáradtnak vagy nyugtalanabbnak érezzük magunkat, inkább válasszunk tudatos pihenési formákat: egy rövid séta, pár perc légzőgyakorlat, olvasás vagy egy kávé baráti társaságban sokkal hatékonyabban segít feltöltődni, mint a céltalan halogatás.

A kulcs tehát az egyensúly: néha lehet időt húzni, de érdemes megtanulni időben cselekedni – magunkért és a lelki békénkért.

Kárpátalja.ma

Illusztráció: Borzas Kata