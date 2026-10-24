Három kisgyermeket emelnek ki egy családból Munkácson
Három hat év alatti gyermek azonnali kiemeléséről döntött a Munkácsi Városi Tanács végrehajtó bizottsága, mivel életük és egészségük veszélyben lehetett.
A határozat szerint a szülők nem megfelelően látták el szülői kötelezettségeiket, a gyermekek pedig nehéz életkörülmények között éltek.
A döntés három, hat év alatti gyermeket érint, köztük egy 2026 márciusában született csecsemőt. A hatóságok a gyermekek biztonságának felmérése és a munkácsi gyermekvédelmi szolgálat október 2-i kérelme alapján rendelték el az intézkedést.
A gyermekeket ideiglenesen az Ungvári járásban található Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban helyezik el.
A határozat értelmében a gyermekek édesanyjának folyósított születési támogatást is felfüggesztik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A munkácsi gyermekvédelmi szolgálatnak haladéktalanul értesítenie kell az ügyészséget a döntésről. Emellett hét napon belül elő kell készítenie a szükséges dokumentumokat, hogy a gyámhatóság bírósághoz fordulhasson a gyermekek családból történő kiemelése ügyében.