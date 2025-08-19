Három szárazfűtűzhöz riasztották a beregszászi tűzoltókat egy nap alatt

Feszült napjuk volt a Beregszászi járás tűzoltóinak augusztus 18-án: 24 órán belül három alkalommal is riasztották őket száraz növényzet és szemét égése miatt a szabadban. Mindhárom esetben fennállt a veszélye annak, hogy a lángok lakóházakra vagy gazdasági épületekre is átterjednek.

A Rendkívüli helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az első tüzet Tiszaújlakon, az Ifjúsági utcában regisztrálták, ahol szemét gyulladt ki. A tűz 300 négyzetmétert érintett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a helyi tűzoltók kevesebb mint 20 perc alatt eloltották, megakadályozva a további terjedést.

A második hívás Királyháza (Korolove) faluból érkezett. Az aljnövényzet kapott lángra, a száraz fűről a lángok átterjedtek egy gazdasági épületre. Bár a tűz gyorsan terjedt, a tűzoltók 40 perc alatt megfékezték, azonban 0,3 hektár száraz növényzet és egy épület 10 négyzetméternyi része megsemmisült.

A harmadik tűzeset Szőlősvégardó (Pidvinohradiv) faluban történt, ahol egy szántóföldön keletkezett tűz, a szalma kapott lángra. Mintegy 1,8 hektáron égett.

A tűzoltók és a helyi önkéntesek közösen fékezték meg a tüzet, megakadályozva annak továbbterjedését.

A hasonló tüzek szinte minden esetben a tűzzel való gondatlan bánásmód miatt keletkeznek. A katasztrófavédelmi szolgálat ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy különösen száraz és szeles időben legyenek körültekintőek, és ne gyújtsák meg a száraz növényzetet vagy a szemetet. Ezek a cselekmények nemcsak törvénytelenek, hanem komoly veszélyt jelentenek a magántulajdonra és a környezetre is.