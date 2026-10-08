Megnyitották a Romániát és Ukrajnát összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt

Megnyitották csütörtökön a forgalom előtt a Romániát és Ukrajnát összekötő új Tisza-hidat, mely a romániai Máramarossziget (Sighetu Marmatiei) és az ukrajnai Tiszafejéregyháza (Bila Cerkva) között teremt új közúti határátlépési lehetőséget.

Az új híd és határátkelő az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen megnőtt közúti forgalmat hivatott biztosítani a két ország között.

A létesítmény a szintén Máramarosszigeten, de a tőle jelentős távolságra található régi híddal párhuzamosan biztosítja az átkelést a határt képező Tisza folyón a két ország között.

A Máramarossziget-2 határátkelő megnyitása fokozatosan történik, csütörtök déltől olyan személyszállító járművek használhatják, amelyeknek össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala)

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