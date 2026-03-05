A kárpátaljai határinfrastruktúra fejlesztéséről egyeztettek Ungváron

A kárpátaljai határinfrastruktúra és a logisztikai központok fejlesztése volt a fő témája annak a munkatalálkozónak, amelyet a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetése tartott Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviselőivel március 4-én.

A megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak az ukrán–magyar közúti és vasúti határátkelők korszerűsítésével kapcsolatos elemző tanulmányok előkészítésére. Az Európai Unió támogatásával készülő átfogó vizsgálat célja egy olyan fejlesztési modell kidolgozása, amely figyelembe veszi a vállalkozások igényeit, a növekvő áruforgalmat és az európai közlekedési hálózatokhoz való integrációt.

A felek áttekintették a kárpátaljai logisztikai kapacitások jelenlegi helyzetét, a teherforgalom alakulását, valamint a további bővítés lehetőségeit. Szó esett arról is, hogy az infrastruktúra fejlesztését az európai szabványokhoz kell igazítani. Kárpátalján több fontos páneurópai közlekedési folyosó halad át, amelyek Ukrajnát kötik össze az Európai Unió országaival.

A tanácskozáson külön foglalkoztak a bátyúi ipari park és a BF Terminal termelési és átrakodó komplexum működésével is. A résztvevők a létesítmény logisztikai lehetőségeiről, áteresztőképességéről és a határon átnyúló szállításban betöltött szerepéről egyeztettek.

A megbeszélésen szóba került a Harangláb–Lónya határátkelő korszerűsítésének perspektívája is. A regionális vezetés szerint az átkelő fejlesztése közvetlen hatással van a térség beruházási vonzerejére és Kárpátalja ipari-logisztikai potenciáljának erősítésére.

A megyei közigazgatás vezetői hangsúlyozták:

− Az alapos szakmai elemzések és a régió egységes álláspontjának kialakítása kulcsfontosságú feltétele annak, hogy Kárpátalja uniós forrásokat tudjon bevonni nagyszabású határmenti infrastrukturális projektek megvalósításához.

Kárpátalja.ma