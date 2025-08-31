Határőrség: nem minden 22 év alatti férfi hagyhatja el az országot

Néhány napja hivatalosan is engedélyezték a 18 és 22 év közötti férfiak számára az ukrán államhatár átlépését. Azonban egyes, 22 év alatt férfiak továbbra sem hagyhatják el Ukrajnát – közölte egy interjúban Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrség szóvivője.

A szóvivő szavai szerint megtagadják a határátlépést azoktól a 22 év alatti férfiaktól, akik pozíciójukból adódóan kizárólag üzleti útra utazhatnak külföldre.

Ugyancsak nem hagyhatják el az országot azok a 18 és 22 év közötti férfiak, akik körözés alatt állnak. Demcsenko elmagyarázta, hogy a határőrök hozzáférnek az „Oberig” rendszerhez, amelyen keresztül ellenőrizhetik, hogy az adott személy frissítette-e a katonai regisztrációs adatait.

Az Ukrán Minisztertanács augusztus 26-án frissítette a 18 és 22 év közötti férfiak határátlépésének szabályait. Ennek értelmében a 22 év alatti férfiak akadálytalanul elhagyhatják az országot, továbbá azok is hazalátogathatnak, akik eddig külföldön tartózkodtak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció. Forrás: porady.org.ua

Kapcsolódó: