Drónokkal próbált Romániába cigarettát csempészni egy kárpátaljai férfi

A munkácsi határőregység munkatársai a técsői határőrökkel és a Dozor különleges egység támogatásával meghiúsítottak egy drónokkal végrehajtani tervezett cigarettacsempészési kísérletet az ukrán–román határszakaszon.

A nyomozás adatai szerint az illegális szállítást egy kárpátaljai férfi szervezte meg. A határőrök a huszti járási Husztsófalva (Danilovo) település közelében érték tetten, amikor éppen végrehajtotta volna a csempészakciót. A férfi megpróbált elmenekülni, de a figyelmeztető lövések leadását követően megadta magát.

A helyszínen három merevszárnyú drónt, indítórendszert, 21 akkumulátort, hat ejtőernyőrendszert, töltőberendezéseket, tartalék légcsavarokat, egy vadkamerát, mobiltelefont és egy Toyota személygépkocsit foglaltak le. Emellett 3000 doboz, szállításra előkészített cigaretta is előkerült.

Az ügyben a hatóságok büntetőeljárás megindítását kezdeményezték.

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