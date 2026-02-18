Határozott lépések a családon belüli erőszak ellen a Rahói járásban

Új szintre lép a szociális védelem a Rahói járásban: gyorsreagálású rendszert vezetnek be a családon belüli erőszak és a gyermekjogok megsértésének eseteire. A kezdeményezés a Rahói Járási Tanács, valamint a járási állami adminisztráció gyermekügyi szolgálatának támogatásával valósul meg. Ennek keretében nagyszabású koordinációs értekezletet tartottak a Nagybocskói Nagyközségi Tanács szervezésében.

A találkozó fő célja a jelenleg működő családpolitikai és esélyegyenlőségi mechanizmusok átfogó felülvizsgálata volt. A résztvevők kiemelt figyelmet fordítottak a térség demográfiai helyzetére, valamint arra, miként lehet „védőpajzsot” kialakítani a gyermekek számára az oktatási intézményekben.

A szakemberek részletesen elemezték az intézmények közötti együttműködés algoritmusait. A cél, hogy a különböző szolgálatok egységes rendszerként működjenek, és kritikus helyzetekben elkerüljék a bürokratikus késedelmeket.

Külön hangsúlyt kapott a családon belüli erőszak megelőzése. Konkrét lépéseket határoztak meg a lakosság jólétének fokozott figyelemmel kísérésére, valamint az időben történő pszichológiai segítségnyújtás biztosítására.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma