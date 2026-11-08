Hátba lőtte, majd halálra verte ismerősét egy 20 éves férfi a Rahói járásban

Egy 20 éves férfit gyanúsítanak 50 éves ismerőse meggyilkolásával a rahói járási Kaszómezőn (Koszivszka Poljana) – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség vasárnap reggel.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a fiatalember november 4-én este egy szóváltást követően sörétes fegyverrel hátba lőtte ismerősét, majd egy fa bottal több mint tíz ütést mért a fejére és az arcára.

Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Holttestére másnap reggel a testvére talált rá.

A nyomozás adatai szerint a két férfi a sértett házának közelében lévő gazdasági épületben együtt fogyasztott alkoholt, amikor szóváltásba keveredtek, a vita pedig erőszakba torkollott.

A feltételezett elkövető a történtek után elrejtőzött, a rendőrök azonban az operatív intézkedések során elfogták. A férfi ellen szándékos emberölés gyanújával indult eljárás. A hatóságok óvadék nélküli előzetes letartóztatását kezdeményezik.

Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

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