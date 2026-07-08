Hazatért a Munkácsi járásban eltűnt 73 éves gombaszedő

Szerencsés véget ért a Munkácsi járásban eltűnt 73 éves férfi keresése. A több napon át keresett gombaszedő július 8-án, a délelőtti órákban önállóan tért haza – számolt be a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ).

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A férfi néhány nappal korábban tűnt el, miután a Malmos község közelében fekvő erdőbe indult gombát szedni. Keresésében hegyimentők, tűzoltók, rendőrök, erdészek és helyi lakosok is részt vettek, drónok és keresőkutyák bevonásával.

Hazatérését követően a férfit egészségügyi vizsgálatnak vetették alá, majd a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították további kivizsgálásra és megfigyelésre.

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