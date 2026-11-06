Hitelhátralék: milyen következményekkel kell számolni Ukrajnában?

A több hónapon át elmaradt hiteltörlesztés ronthatja az adós hiteltörténetét, és akár kényszerbehajtáshoz is vezethet. A bank azonban nem zárolhatja automatikusan az ügyfél bankszámláját, és nem foglalhatja le a vagyonát pusztán a fizetési késedelem miatt.

A hiteltörlesztés elmaradásakor első lépésként a pénzintézet emlékezteti az ügyfelet a tartozásra, és felhívja a figyelmet a fizetési kötelezettség teljesítésére. Ezt követően felszólításra, illetve a tartozás rendezésére vonatkozó további intézkedésekre kerülhet sor. A bank bizonyos esetekben a hitel átütemezését vagy szerkezetátalakítását is felajánlhatja. Ha az adós továbbra sem rendezi a tartozását, a hitelező bírósághoz fordulhat.

A hadiállapot idején Ukrajnában a hitelezők nem számíthatnak fel késedelmi kamatot vagy bírságot a hiteltörlesztés elmaradása miatt, a szerződés szerinti kamatok azonban továbbra is terhelhetik az adóst. Így a tartozás a fizetési késedelem ellenére sem szűnik meg.

Mikor zárolhatják a bankszámlát vagy foglalhatják le a vagyont?

A bankszámla zárolására és a vagyon végrehajtás alá vonására jogszabályban meghatározott eljárás keretében, végrehajtható okirat alapján kerülhet sor. A végrehajtási intézkedéseket az állami vagy magán-végrehajtó foganatosítja. Önmagában a hiteltörlesztés elmaradása nem jogosítja fel a bankot arra, hogy önkényesen zárolja az ügyfél számláit vagy lefoglalja a tulajdonát.

Mit tehet az adós, ha nem tud fizetni?

Pénzügyi nehézségek esetén célszerű mielőbb felvenni a kapcsolatot a bankkal, és fizetési könnyítést vagy hitelátütemezést kérni. Ennek keretében lehetőség nyílhat a havi törlesztőrészlet csökkentésére vagy a visszafizetési ütemezés módosítására.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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