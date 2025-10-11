Hó borítja a Kárpátok hegycsúcsait

A Kárpátokban folytatódik a télies időjárás – a hegycsúcsokat továbbra is hó borítja – írja a Csornohorai Hegyi Kereső- és Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Október 11-én reggel a Pop Ivánon -5°C hőmérsékletet mértek, a szél sebessége 11 m/s.

A mentőszolgálat szerint a hegyvidéken már kialakult egy stabil hóréteg, és az időjárási körülmények továbbra is kedvezőtlenek.

A meteorológusok arra figyelmeztetik a turistákat, hogy a romló időjárási körülmények miatt tartózkodjanak a hegyi túráktól, a régió lakosainak pedig azt tanácsolják, hogy gondoskodjanak a meleg ruházatról és a csapadék elleni védelemről.

Kárpátalja síkvidéki területein hétvégén hűvös idő várható. Időszakos esőzésekre, és akár 15-18 m/s erősségű széllökésekre is számíthatunk. A nappali hőmérséklet 9 és 11°C között alakul, éjszaka 6 °C-ig csökken a levegő hőmérséklete.

