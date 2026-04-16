Holland vendégek látogatása, közösségi programok és ifjúsági alkalom Nagyberegen

Holland vendégeket fogadtak a helyi óvodában és a közösségi intézményekben Nagyberegen.

Erről Galba Dávid a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

A látogatás során a vendégek egy színvonalas műsort tekinthettek meg, amelyben szép versek és dicsőítő énekek hangzottak el, a programot pedig a gyermekek tánca zárta. A szervezők köszönetüket fejezték ki Betti néni áldozatos, a gyermekekért végzett munkájáért.

Ezt követően a delegáció a napközit is meglátogatta, ahol betekintést nyerhettek Fancsik Eszter elhivatott és sok energiát igénylő tevékenységébe.

A program részeként a csoportot fogadta Urszta János, a Nagyberegi kistérség polgármestere is. A beszélgetés során több témát érintettek, köztük a helyi közösség előtt álló kihívásokat, valamint a pozitív tapasztalatokat is. A résztvevők megfogalmazták: a nehézségek feldolgozásában és hordozásában számukra fontos a hit megtartó ereje.

A nap végén a fiatalok igényeire reagálva ifjúsági alkalmat is szerveztek, amelyen 14 fiatal vett részt. Galba Dávid beszámolója szerint meghitt, áldott hangulatban telt. A szervezők jelezték, hogy az ifjúsági alkalmakat a jövőben is folytatják, legközelebb szombaton kerül sor újabb találkozóra.

(Fotók: Galba Dávid Facebook-oldala)

