Holttestet találtak a Kárpátokban

Ukrán férfi holttestére bukkantak a román határőrök a Máramaros-hegységben – közölte a mukachevo.net hírportál.

A mentőszolgálatot az elhunyt társa értesítette, aki közölte, hogy illegálisan próbálták meg elhagyni Ukrajnát, de a hegyvidéken rekedtek. Az ukrán férfi egészségügyi állapota romlott, duzzadt a lába, ezért nem tudta folytatni az útját.

A román mentőszolgálat szerint a 28 éves elhunyt férfi könnyű sportruhát, tornacipőt viselt, és nem rendelkezett a hegyvidéki tartózkodáshoz szükséges felszereléssel.

A holttestet igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték. Az eset körülményeit vizsgálták.

