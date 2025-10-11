Horgászati tilalom lépett életbe Kárpátalján

A folyami pisztráng ívási időszaka miatt október 10-től tilos e halfajta fogása a kárpátaljai folyókban és a hegyvidéki mellékfolyókban – közölte a megyei halvédelmi felügyelőség.

A tilalom Kárpátalján, valamint Ivano-Frankivszk, Lemberg és Csernyivci megyében lépett életbe. A pisztrángfogási tiltás 2026. március 31-ig tart.

A szabálysértőkre minden kifogott pisztráng után 7225 hrivnya pénzbírság, büntetőjogi felelősségre vonás, valamint kártérítés szabható ki.

Kárpátalja.ma