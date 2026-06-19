Hosszabb várakozásra kell számítani a magyar–ukrán határátkelőkön

Az elmúlt napokban jelentősen megnövekedett a forgalom a magyar–ukrán határszakasz valamennyi kárpátaljai átkelőhelyén. Az utazóknak hosszabb várakozási idővel kell számolniuk a Tiszaújlak–Tiszabecs, a Harangláb–Lónya, a Mezőkaszony–Barabás, valamint a Csap–Záhony határátkelőn is.

A nyári időszak beköszöntével sokan indulnak külföldre munkavállalás, családlátogatás vagy nyaralás céljából, ami érezhetően megnövelte a határforgalmat. Tapasztalataink szerint az átkelés nemcsak személygépkocsival, hanem gyalogosan is hosszabb időt vesz igénybe, mint a megszokott.

Ugyanakkor kedvező hír azok számára, akik rugalmasan tudják megtervezni utazásukat, hogy a Nagypalád–Nagyhódos határátkelőn jelenleg jóval kisebb a forgalom. Ezen az átkelőn nem kell számottevő torlódásra számítani, így alternatívát jelenthet azoknak, akik szeretnék elkerülni a hosszabb várakozást.

A határőrizeti szervek arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határforgalom aktuális helyzetéről, és lehetőség szerint válasszanak olyan átkelőhelyet, ahol kisebb a várakozás.

A szakemberek szerint a nyári utazási szezonban a forgalom várhatóan továbbra is élénk marad, ezért érdemes megfelelő időt tartalékolni a határátlépésre, függetlenül attól, hogy az utazók a tiszabecsi, az asztélyi, a mezőkaszonyi vagy a csapi átkelőn kívánnak Magyarországra belépni. Jelenleg a Nagypalád–Nagyhódos átkelő kínálja a leggyorsabb átkelési lehetőséget a Magyarország felé tartók számára.

Kárpátalja.ma

Fotó: Saját felvétel.

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