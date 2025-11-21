A háború óta több mint 15 ezer segélycsomagot osztottak ki Szolyván

Szolyván negyvenötödik alkalommal osztottak ki humanitárius csomagot a belső-ukrajnai menekült családok számára – erről a Svaliava.netnek számolt be Erika Murza önkéntes.

Elmondása szerint a háború kezdete óta több mint 120 Szolyvára menekült család kap rendszeresen segítséget.

„A kiosztott adományok mindig tartalmaznak élelmiszert és higiéniai termékeket, beleértve felnőtt- és gyermekpelenkákat is”

– tette hozzá.

A háború kitörése óta összesen 15 420 élelmiszercsomagot osztottak ki. Ez megközelítőleg 15 tonna cukrot, 15 tonna rizst, mintegy 30 tonna tésztát, továbbá hajdinát, olajat, lisztet és más alapvető élelmiszereket jelent. Egy csomag átlagos súlya 10-15 kilogramm. A higiéniai termékek is elengedhetetlen részét képezik a segítségnyújtásnak – eddig több mint 15 ezer ilyen készletet adtak át az érintetteknek.

Erika Murza hangsúlyozta: az összes adományt az önkéntesek szerezték be vagy vásárolták meg saját erőből.

Kárpátalja.ma