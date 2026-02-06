Leégett egy elárusító bódé Huszton

Lángra kapott és teljesen kiégett egy élelmiszeres kioszk Huszton, az Ivan Franko utcában február 5-én.

A bódéból áradó füstöt egy közelben parkoló taxi sofőrje vette észre, és azonnal tárcsázta a 101-es segélyhívót. A tűzoltók érkezéséig a férfi maga is próbálta megfékezni a lángokat poroltójával.

A szakembereknek 15 perc alatt sikerült lokalizálni a tüzet, újabb 20 perc után pedig teljesen eloltották. Sajnos az elárusító bódé a benne lévő ingóságokkal együtt elpusztult, de a tűzoltók munkájának hála a szomszédos épületekben nem keletkezett kár.

