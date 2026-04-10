Állatkínzás miatt bírságot kapott egy férfi Kárpátalján  

A Huszti Járási Bíróság pénzbírsággal sújtott egy férfit, aki nem megfelelő körülmények között tartotta kutyáját.

A bíróság megállapította, hogy az állat folyamatosan láncra volt kötve, miközben a tulajdonos nem biztosított számára megfelelő táplálékot és gondozást.

A jogsértőt 3 400 hrivnya pénzbírság megfizetésére kötelezték, emellett a bírósági költségeket is neki kell állnia.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód jogszabálysértésnek minősül, amely adminisztratív vagy akár büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.

