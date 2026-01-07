Ideiglenesen korlátozzák a teherforgalmat a hágókon

Ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be a teherautók számára Lembergből Kárpátalja irányába a nehéz időjárási körülmények miatt – jelentette a mukachevo.net.

A hatóságok a tehergépkocsi-vezetőket arra kérik, hogy a Kárpátalja felé tartó útjukat szüneteltessék, és csak kijelölt pihenőhelyeken álljanak meg, mint például TIR-parkolók, benzinkutak vagy speciálisan kialakított várakozóhelyek.

A korlátozás addig marad érvényben, amíg a közlekedési viszonyok stabilizálódnak és az útjárás biztonságosabbá válik. Az intézkedés feloldásáról a hatóságok külön tájékoztatást adnak.

A sofőröknek és a közlekedőknek fokozott óvatosságot javasolnak a hegyi szakaszokon, mivel a csúszós utak és a havazás veszélyt jelenthet a közlekedésre.

Kárpátalja.ma