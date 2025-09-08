Heves esőzés várható Kárpátalján
Az időjárás-előrejelzések szerint viharfront közeledik megyénk felé.
Szeptember 8-án este többfelé lehet heves esőzés, zivatar, helyenként jégesőre lehet számítani.
Vihar idején megerősödik a szél.
Az előrejelzések szerint a legintenzívebb esőzés a megye középső és déli régióiban várható. Helyenként villámárvíz is előfordulhat, ezért a katasztrófavédelem munkatársai óvatosságra és a biztonsági szabályok betartására kérik a lakosokat.
Vihar idején ne tartózkodjanak nyílt terepen, kererüljék a magas fákat, keressenek menedéket, figyeljék a friss híreket és az aktuális előrejelzéseket.
A radartérképet ITT találják.