Kettős figyelmeztetés Kárpátalján: zivatar és fokozott tűzveszély is fenyeget

Kettős időjárási figyelmeztetést adott ki a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ. A szakemberek zivatarok, erős széllökések, valamint rendkívüli tűzveszély miatt elsőfokú, sárga riasztást rendeltek el a térség több részén.

A meteorológusok szerint megyénket egy aktív ciklon éri el, amely helyenként heves zivatarokat okozhat. A viharok elsősorban Kárpátalja nyugati járásait és Ungvár térségét érinthetik. A zivatarokat óránként 15-20 méteres sebességű széllökések kísérhetik, amelyek faágakat törhetnek le, illetve megrongálhatják a gyengébben rögzített építményeket.

A kedvezőtlen időjárás mellett a hatóságok a fokozódó tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A csapadékhiány és a meleg időjárás miatt az alföldi területeken magas, a hegyvidéki térségek egy részén pedig rendkívüli szintű erdő- és bozóttűzveszély alakult ki.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején kerüljék a nagyobb fák, villanyvezetékek és reklámtáblák közelségét, továbbá ne gyújtsanak tüzet az erdőkben és a száraz növényzettel borított területeken. Tűz észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 101-es segélyhívószámon.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya

Nyitókép: Sz. Kárpáthy Kata

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