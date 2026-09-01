Illegális fakitermelést lepleztek le a Técsői járásban

A rendőrség felszámolt egy szervezett bűnözői csoportot Kárpátalján, amely a gyanú szerint rendszeresen végzett illegális fakitermelést a Técsői járás területén. A négy helyi lakosból álló csoport tevékenységével csaknem 6 millió hrivnya kárt okozott az államnak.

A nyomozás szerint az illegális fakivágásokat a Taracközi és a Grunyiki erdészetek területén végezték. Utóbbi a Kárpáti Bioszféra-Rezervátumhoz tartozik, és természetvédelmi oltalom alatt áll.

A hatóságok szerint a csoportot egy 45 éves, Széleslonkáról (Sirokij Luh) származó férfi irányította. Ő osztotta ki a feladatokat, felügyelte a fakitermelést, majd elosztotta az illegálisan értékesített faanyagból származó bevételt.

A kivágott fát rendszám nélküli teherautókkal szállították egy tárolóhelyre. Egy-egy fuvar során 6–8 köbméter fát vittek el, amelyet később helyi lakosoknak és vállalkozóknak adtak el.

A rendőrök 2025 végén számolták fel a csoport működését. A házkutatások során hat teherautót, motorfűrészeket, rádiókat, egy szervert, feljegyzéseket és más bizonyítékokat foglaltak le. Egy ellenőrzött teherautóban mintegy 8 köbméter, jelölések és engedélyek nélküli bükkfát is találtak.

A nyomozók a csoport szervezőjét és három társát gyanúsították meg illegális fakitermeléssel, faanyag szállításával, tárolásával és értékesítésével. Egyikük ellen távollétében indult eljárás.

A gyanúsítottak akár hét év szabadságvesztésre is számíthatnak. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

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