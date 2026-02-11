Illegális hulladéklerakóra bukkantak a Nagyszőlősi kistérségben

Nemrégiben a Beregszászi járás területén, Tiszaszirma (Drotinci) településen egy több mint 1,7 ezer négyzetméteres, illegális hulladéklerakót fedeztek fel.

A helyszínen elszórt műanyag palackokat, üvegeket és egyéb szilárd háztartási hulladékot találtak. A Kárpátaljai Állami Környezetvédelmi Felügyelőség szerint a lerakó területe 1 720 négyzetméter, a hulladék térfogata pedig 279 köbméter.

A felügyelőség az eset kivizsgálása után hivatalos leveleket küldött a Nagyszőlősi Városi Tanácsnak, felhívva a figyelmet a megfelelő intézkedések megtételére az Ukrán Hulladékgazdálkodási Törvény 12. cikkelye értelmében.

A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy az illegális hulladéklerakás komoly környezeti károkat okozhat, és minden esetben be kell tartani a hulladékgazdálkodási szabályokat.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma