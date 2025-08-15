Ingyenes veszettség elleni oltás Ökörmezőn
A Kárpátaljai Állami Megyei Állatorvosi Kórház szakemberei ingyenes veszettség elleni oltást végeznek macskáknak és kutyáknak.
Az oltásokat Ökörmezőn (Mizshirja) a Tarasz Sevcsenko és a Holovackij utca sarkán lehet kérni. Augusztus 15-én, 18-án és 19-én.
A veszettség rendkívül veszélyes betegség. Nemcsak az állatokra, de az emberre is veszélyes. A központi idegrendszer gyors károsodásához vezethet. Szakképzett orvosi ellátás nélkül a halál elkerülhetetlen. A veszettség kezdeti tünetei a láz és a fájdalom, valamint a szokatlan vagy megmagyarázhatatlan bizsergés, szúró vagy égő érzés a sérülés helyén.
Az oltás az egyetlen hatékony módja annak, hogy megvédje kedvenceit és megakadályozza terjedését.
A Novini Zakarpattya nyomán.