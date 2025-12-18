Kiterjesztenék az ingyenes iskolai étkeztetést a felső tagozatra is

A fővárosban tartották meg azt a munkamegbeszélést, amelyen az iskolai étkeztetési reform ötéves megvalósításának eredményeit értékelték december 16-án. Az eseményen részt vett Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója is.

A tanácskozáson jelen volt Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége, Julija Szviridenko miniszterelnök, az Elnöki Hivatal képviselői, a kormány tagjai, az ország valamennyi megyei katonai adminisztrációjának vezetői, valamint a területi közösségek képviselői. A résztvevők áttekintették a reform eredményeit, annak közösségekre gyakorolt hatását, valamint a következő évre vonatkozó terveket.

Olena Zelenszka beszámolójában hangsúlyozta, hogy a reform a következő évben új szakaszba lép: az ingyenes iskolai ebédek nemcsak az alsó tagozatos tanulók számára lesznek elérhetők, hanem fokozatosan minden ukrajnai diák számára. Az intézkedés célja az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, valamint a minőségi és meleg étkezés biztosítása a gyermekek számára. A programot a tervek szerint a későbbiekben az óvodákra is kiterjesztik.

A reform végrehajtása Kárpátalján is aktívan zajlik.

Az eddigi eredmények között szerepel két kulináris központ létrehozása, hat iskolai étkező és konyha felújítása, valamint további négy korszerűsítése a szakképző intézményekben. Emellett több mint száz szakács vett részt továbbképzésen a megye különböző térségeiből.

Az alsó tagozatos tanulók meleg étkeztetésének biztosítására Kárpátalja 292 millió hrivnya állami támogatásban részesült. A megyében egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozásokat és mesterkurzusokat is szerveztek óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

A megye emellett együttműködési megállapodást kötött az ENSZ Világélelmezési Programjával 9 millió hrivnya értékben, amelynek köszönhetően 93 oktatási intézményben mintegy 9 ezer gyermek részesült javított minőségű étkeztetésben.

Miroszlav Bileckij hangsúlyozta, hogy Kárpátalja 2026-ban is folytatja a reform megvalósítását. Jelenleg 15, főként vidéki és hegyvidéki iskolák konyháinak modernizálását célzó projekt van előkészítés alatt, valamint a kulináris központok bázisán 400 szakács továbbképzését tervezik.

Kárpátalja.ma