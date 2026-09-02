Iskolakezdés: hat közlekedési szabály, amit minden gyermeknek ismernie kell

A tanév kezdetével ismét több gyermek közlekedik az utakon: vannak, akik gyalog, mások kerékpárral vagy rollerrel mennek iskolába, míg másokat autóval szállítanak. A szakemberek ezért arra kérik a szülőket, hogy ismételjék át gyermekeikkel a legfontosabb közlekedésbiztonsági szabályokat.

A gyermekeknek érdemes megtanulniuk, hogy:

Az úttesten csak kijelölt helyen keljenek át, és előtte mindig győződjenek meg arról, hogy a járművek megálltak. Útkereszteződésnél és átkeléskor ne használják a telefonjukat, és vegyék le a fülhallgatót. Kerékpározás vagy rollerezés közben viseljenek bukósisakot, tartsák megfelelően a sebességet, és ne hajtsanak váratlanul az úttestre. Sötétben gondoskodjanak a láthatóságról: a világos ruházat és a fényvisszaverő elemek segítenek abban, hogy a járművezetők hamarabb észrevegyék őket. Ne szaladjanak ki az úttestre parkoló autók, buszok vagy más, a kilátást akadályozó tárgyak mögül. Ne játsszanak az úttesten vagy annak közvetlen közelében, hanem a forgalomtól távol eső, biztonságos helyet válasszanak.

A járművezetőknek is fokozott figyelemmel kell közlekedniük az iskolák, gyalogátkelőhelyek, tömegközlekedési megállók és lakóudvarok közelében. A gyermekek ugyanis nem mindig tudják pontosan felmérni egy közeledő jármű sebességét, és váratlanul is az úttestre léphetnek.

A közlekedésbiztonsági szabályokat nemcsak a tanév kezdetén, hanem rendszeresen érdemes átismételni a gyermekekkel.

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