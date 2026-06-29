Ismét aktivizálódtak az online csalók Kárpátalján

Újra aktivizálódtak az online csalók Kárpátalján: ezúttal a megyei katonai közigazgatás (OVA) nevében próbálnak kapcsolatba lépni helyi vállalkozások képviselőivel.

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a csalók e-maileket küldenek a vállalkozóknak, amelyekben arra kérik őket, hogy sürgősen vegyék fel a kapcsolatot az OVA egyik vezetőjével egy általuk megadott telefonszámon, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül.

A megtévesztő üzenetek az [email protected] címről érkeznek. A hatóságok szerint a csalók célja, hogy bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki az üzletemberekkel, félrevezessék őket, majd pénzt szerezzenek tőlük.

Az OVA hangsúlyozza, hogy nem küldenek ilyen tartalmú leveleket, és senkit nem hatalmaztak fel hasonló megkeresések kiküldésére. Az intézmény egyetlen hivatalos elektronikus címe: [email protected].

A közlemény szerint minden hivatalos megkeresés kizárólag a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül érkezik.

A hatóságok arra kérik a vállalkozókat és a lakosságot, hogy ne válaszoljanak az ilyen üzenetekre, ne hívják fel a levelekben megadott telefonszámokat, ne utaljanak pénzt, és ne teljesítsenek ismeretlen személyektől érkező kéréseket.

Az esetet már vizsgálják a rendvédelmi szervek.

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