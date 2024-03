Ismét rászorulókat támogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátalján

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Alapítvány húsvéthoz közeledve is adományokkal segíti Kárpát-medence-szerte a nehéz helyzetben élőket, hogy néhány napig ne az anyagi gondok, hanem a feltámadás ünnepe és öröme töltse meg a rászorulók szívét és életét.

Az MRSZ a kárpátaljai húsvéti adományok előkészítésekor gondot fordított arra, hogy azokat az egyedül maradt időseket is tudja támogatni, akiknek szeretteik az elmúlt két évben távolra kerültek otthonuktól. A három református egyházmegye számára 25-25 darab mobiltelefont adott át a szeretetszolgálat, melyek használata az idősek számára is könnyen elsajátítható, így az eszközöknek köszönhetően könnyebben tudják a kapcsolatot tartani szeretteikkel.

A készülékek mellett tartósélelmiszer-csomagokkal is támogatja az alapítvány a Kárpátalján élő rászoruló családokat. A 150 adománycsomagba többek között száraz tészta, rizs, cukor, olaj, liszt, konzervek és alapvető higiéniai termékek is kerültek, melyek összértéke meghaladja a 700 ezer forintot.

Kárpátalján a húsvéti adomány átadásának egyik helyszíne pénteken délben a Kisbégányi Református Egyházközség volt. Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese fogadta az anyaországi vendégeket és megjegyezte: a szeretetszolgálattól érkezett egy felajánlás, hogy szeretetcsomaggal segítenék a gyülekezet idős tagjait.

– Ez egy nagyon fontos és szimbolikus esemény, hiszen az Úr Jézus Krisztus biztat bennünket arra a mai újszövetségi igeszakaszban, amikor azt mondja, hogy „én őértük odaszentelem magamat”. Ő odaszentelte magát értünk a kereszten, és nekünk azt a megbízatást, azt a küldetést adta, hogy mi is igyekezzünk megtenni egymásért mindent, amit csak lehet. Szeretném, ha a kézzelfogható ajándék mellett eljutna a gyülekezet tagjaihoz a hittel megragadható ajándéka is az Úrnak, és ez már nehezebb feladat sokszor, mert a kézzelfoghatót meg tudjuk venni, át tudjuk adni, de a hittel megragadható az nem a mi kezünkben van, hanem az Úréban. Őt kell, hogy kérjük imádságainkban, böjtünkben, hogy adja a feltámadás és örök élet hitajándékát azoknak is, akikhez eljutnak ezek a kézzelfogható csomagok – jegyezte meg Tóth László és elmondta: a csomagok tartalma az a mindennapi kenyér, amit megtanított Krisztus elkérni, amire szükségünk van a földi létünkhöz, és amit azoknak, akikhez eljuttatják ezeket a csomagokat, már nehéz megszerezni.

– Idős emberek, lehetnek betegek, elgyengültek, olyanok, akiknek ezt nehéz megtenni. Meglankadtak a kezek, előtörtek a betegségek, és szükségessé vált a gondoskodás. Jó azt tudni, hogy vannak ilyen gondoskodó emberek itt, a gyülekezetben is, és most ebben segítséget kap a gyülekezet, hogy még jobban tudjon gondoskodni azokról, akiknek erre szükségük van – hangsúlyozta az esperes, és köszönetet mondott a Magyar Református Szeretetszolgálatnak azért a segítségért, amit ebbe a közel 500 lelkes gyülekezetbe hoztak Kisbégányba. – A további gyümölcsöző együttműködésért imádkozunk, hálát adva azért, amit eddig meg tudtunk valósítani a Beregi Református Egyházmegyében, hiszen támogatást kapnak az itt működő ingyenkonyhák, a félárva gyermekek, a szociálisan hátrányos gyermekek tanszercsomagban részesülnek, illetve a tavalyi táborozás szintén az ő támogatásuk révén valósult meg – fűzte hozzá és áldott ünnepet kívánt.

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója kiemelte: mindig nagyon szeret átjönni a kárpátaljai testvérek közé, hogy egy picit közösségben is együtt legyenek, és kifejezetten örömteli, hogy a húsvéti készülődésben is tudnak találkozni.

– Nem jöttünk üres kézzel. Sokszor hetente többször jönnek a kollégáim különböző településekre adományt hozva. Mi a szeretet postásai vagyunk, ha kapunk valamit, nemcsak a Mennyei Atyától, hanem embertársainktól, cégektől, más civil szervezetektől, akkor azt postásként továbbítjuk. Így történik ez most is. Hoztunk 75 mobiltelefont. Elsősorban idősekre gondoltunk, amikor ezekkel a telefonokkal ide készültünk. Ezek a nyomógombos készülékek azoknak az időseknek lesznek hasznosak, akik egyedül maradtak, akiknek a hozzátartozói elmenekültek a háború elől, vagy gazdasági okokból döntöttek úgy, hogy még korábban elhagyják Kárpátalját. Reméljük, hogy ezeknek a telefonoknak köszönhetően kapcsolatba tudnak lépni a távolban lévő hozzátartozókkal, barátokkal. Másodsorban pedig tartósélelmiszer-csomagokat hoztunk 150 család számára. Arról is szeretnék hírt adni, hogy folyamatosan hozzák a munkatársak annak a 20 ingyenkonyhának a tartós élelmiszert, amelyeknek 10 hónapon keresztül biztosítjuk az alapanyagokat a főzéshez. Reménységünk szerint közel 200 ezer adag élelmiszer fog készülni a 10 hónap alatt ebben a 20 konyhában – mondta a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, és arra buzdította a cégeket, gyülekezeteket, intézményeket, kapcsolódjanak be a programba, hogy év végén ne legyen vége, fogadjanak örökbe egy hétre, egy hónapra egy-egy ilyen ingyenkonyhát, melyek Kárpátalja-szerte működnek. Ha valaki úgy dönt, hogy bekapcsolódna, akkor a [email protected] e-mail-címen tud kapcsolatba lépni a munkatársakkal.

Juhász Márton és munkatársai néhány helyen személyesen adták át ezeket a csomagokat, és elbeszélgettek a rászorulókkal.

A közel 10 éve egyedül élő Martin Katalin 2 650 hrivnya nyugdíjból kénytelen megélni, 82 éves, és a háztájiban már nem bír semmivel foglalkozni, mindent meg kell vennie. Amikor megköszönte, hogy rá gondoltak, elmondta, nagyon jól jött ez a csomag.

Sütő Valéria 86 éves, aktív gyülekezeti tag volt, míg bírt járni, de látogatásunkkor is a Bibliát olvasta. Az unokáit és az egyik fiát már két éve nem látta, Magyarországon laknak, csak telefonon beszélgetnek.

– Nagyon jó, hogy az Isten gondol ránk, megtart bennünket, gondoskodik az élelmünkről, lelki táplálékot és testit is ad. Érzi az ember, hogy törődnek vele. Hálát adunk Istennek ezért a mostani világban, ahogy vagyunk, elszakítva a családtól – jegyezte meg.

rv

Forrás: karpataljalap.net