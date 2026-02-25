Ítélet született egy kiskorú elleni szexuális erőszak ügyében Kárpátalján

A gyermekek jogainak és biztonságának védelme továbbra is a vádhatóság kiemelt prioritása – hangsúlyozta a bírósági perbeszédek során Miroszlav Packan, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség vezetője egy nagy visszhangot kiváltó, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény ügyében.

Az ügyészség álláspontja szerint a gyermekek elleni erőszakos bűncselekmények esetében a törvény által megengedett legsúlyosabb büntetés kiszabása indokolt, mivel a társadalomnak egyértelmű jelzést kell kapnia arról, hogy az ilyen tettek nem maradnak következmények nélkül.

A bűncselekmény 2024 áprilisában történt a Munkácsi járás egyik településén. Egy 19 éves fiú megerőszakolt egy 13 éves kialányt.

A 19 éves gyanúsítottat a bejelentést követő napon őrizetbe vették. Azóta előzetes letartóztatásban volt, óvadék lehetősége nélkül.

A perbeszédek során Packan kiemelte: a vádlott visszaélt a 13 éves gyermek bizalmával és kiszolgáltatott helyzetével, az ilyen bűncselekmények pedig szigorú jogi megítélést és igazságos büntetést követelnek.

A szabadságvesztés mellett a bíróság helyt adott a sértett polgári keresetének is, és 100 ezer hrivnya erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezte az elítéltet.

Az ítélet jogerőre emelkedéséig az elítélt továbbra is letartóztatásban marad. A tárgyalásokat zárt ülésen tartották annak érdekében, hogy megelőzzék a gyermek újbóli traumatizálását és biztosítsák magánéletének védelmét. A történtek után a sértettel hosszabb ideig pszichológusok foglalkoztak; jelenleg folytatja tanulmányait, és fokozatosan tér vissza a mindennapi életbe.

