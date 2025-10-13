Ittas motoros okozott balesetet Rahón
Közlekedési baleset történt Rahón október 12-én – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 21 éves motoros áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy Volkswagen márkájú személyautóval. A motoros és 15 éves utasa is megsérült. Előbbit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Kiderült, hogy a motorkerékpárnak nem volt forgalmi engedélye, a sofőr pedig ittas volt a baleset idején.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
