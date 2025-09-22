Ittas sofőr okozott balesetet az Ungvári járásban

Szeptember 21-én reggel Uzsok közelében közlekedési baleset történt, melyben egy nő megsérült.

A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint egy 57 éves, Hyundai márkájú személygépkocsi sofőrje elvesztette irányítását a jármű felett, majd letért az útról, és elütött egy 63 éves gyalogost.

A sérült nőt kórházba szállították, sérülései közepesen súlyosak.

Az alkoholszonda szerint a sofőr 1,3 ezrelék véralkoholszinttel vezetett.

A férfit a ukrán Büntetőeljárási törvény 208. cikke szerint őrizetbe vették, és a bírósági döntésig a fogdában tartják.

A férfi akár 3 év szabadságvesztést és 3–5 év járművezetéstől eltiltást is kaphat. A nyomozás folyamatban van.

Kárpátalja.ma