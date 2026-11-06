Ittas sofőr okozott balesetet Ungváron

Ittas vezetés, baleset okozása és a helyszín elhagyása miatt vontak felelősségre egy autóst Ungváron. A férfi a Bohdan Hmelnickij téren ütközött egy másik gépkocsinak Suzuki típusú autójával, majd megpróbált elmenekülni.

A rendőrség beszámolója szerint a balesetet okozó autós nem juott messzire, mert a vétlen sofőr férjének sikerült feltartóztatnia, így a járőrök a közelben intézkedhettek. A férfinál alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek, ezért a helyszínen megszondáztatták. A készülék 2,97 ezrelékes véralkoholszintet mutatott.

A járőrök ittas járművezetés, közlekedési baleset okozása, valamint a baleset helyszínének elhagyása miatt vonták felelősségre. Emellett a szükséges okmányok nélküli vezetés miatt is bírságot szabtak ki a hatóságok.

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