Ittasan gázolt el egy nőt egy sofőr Ungvár közelében

A rendőrség őrizetbe vett egy 46 éves ungvári férfit, aki ittas állapotban elütött egy gyalogost az Ungvári járásban.

Az eset február 15-én kijevi idő szerint 16:35-kor történt Ókemencén (Kamjanica). A balesetről egy szemtanú értesítette a hatóságokat.

A helyszínre az ungvári rendőrkapitányság nyomozó- és operatív csoportja vonult ki, akik elvégezték a helyszíni szemlét, és megállapították a baleset előzetes körülményeit.

A vizsgálat szerint a 46 éves férfi egy Dodge Dart típusú személygépkocsival hajtott ki egy szálloda- és üdülőkomplexum parkolójából. A kijárat közelében elütötte a 65 éves nőt, aki az úttest bal oldalán, azonos irányban haladt.

A nőt különböző sérülésekkel szállították kórházba. A férfi vérében a megengedett véralkoholszint tizszeresét mutatták ki.

A járművet lefoglalták és a rendőrség telephelyére szállították.

A férfit őrizetbe vették.

Kárpátalja.ma