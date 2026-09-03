Jelentős gyógyszeradomány érkezett Kárpátaljára

Jelentős mennyiségű gyógyszeradomány érkezett szeptember 3-án Kárpátaljára a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica jóvoltából.

A segélyszervezet összesen 509 doboz AKSOLIN antibiotikumot adományozott a Kárpátaljai Orvosi Segélybizottságnak (CAMZ). Egy doboz 15 darab készítményt tartalmaz, így összesen 7635 darab antibiotikum érkezett a térségbe.

Az adomány koordinálását és célba juttatását a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) biztosította.

A gyógyszerek elosztása már megkezdődött. A létfontosságú készítményeket Ukrajna frontvonal menti településeinek kórházaiba és egészségügyi intézményeibe szállítják, ahol jelenleg a legnagyobb szükség van rájuk.

A sikeres átadást követően a felek a jövőbeni együttműködés folytatásáról is megállapodtak. A tervek szerint a most megkezdett együttműködés a későbbiekben is folytatódik – közölte Magyarország Ungvári Főkonzulátusa.

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