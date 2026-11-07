Jelentős késéssel közlekednek a kárpátaljai vonatok
Több, Kárpátaljára közlekedő, illetve innen induló személyvonat is késéssel közlekedik. A legnagyobb, több mint ötórás késés a Munkács–Poltava, valamint a Munkács–Kremencsuk járatokat érinti.
Az Ukrzaliznicja, ukrán állami vasúttársaság vonatkövető portáljának adatai szerint a késések a november 7-én, kijevi idő szerint 14:58-as állapotot tükrözik.
A Kárpátaljára tartó vonatok késései:
- 81/82-es számú, Kijev–Ungvár járat: 2 óra 35 perc;
- 5/6-os számú, Dnyipro–Kőrösmező járat: 2 óra 30 perc;
- 39/40-es számú, Dnyipro–Aknaszlatina járat: 2 óra 30 perc;
- 45/46-os számú, Harkiv–Ungvár járat: 2 óra 12 perc;
- 3/4-es számú, Dnyipro–Ungvár járat: 2 óra 9 perc.
A Kárpátaljáról induló vonatok késései:
- 129/130-as számú, Munkács–Poltava járat: 5 óra 35 perc;
- 131/132-es számú, Munkács–Kremencsuk járat: 5 óra 35 perc;
- 1/2-es számú, Rahó–Harkiv járat: 3 óra 25 perc.
Az Ukrzaliznicja honlapján feltüntetett késések okai között az orosz drónfenyegetés miatti hosszan tartó korlátozások, a szerelvényforduló késése, valamint műszaki problémák szerepelnek.
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