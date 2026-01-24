Kifizették Julija Timosenko több mint 33 millió hrivnyás óvadékát

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán korrupcióellenes szervek nyomozást folytattak Julija Timosenko, a parlamenti Batykivscsina párt frakcióvezetője ellen. A politikusnőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy kenőpénzzel próbálta befolyásolni a parlamenti szavazások eredményét, később vád alá helyezték.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság megelőző intézkedésként 33 millió 280 ezer hrivnya óvadékot szabott ki Timosenkóra január 16-án. A törvényszék sajtóosztályának közlése szerint január 23-ra ki is fizették a teljes óvadékot.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál információi szerint kilenc személy fizette ki az összeget. Timosenko szabadlábra helyezése érdekében 726 000 hrivnyát utalt át többek közt egy kárpátaljai vállalkozó, Pujo Mihajlo Mikolajovics.

A sajtó által a Batykivscsina párttal és annak kárpátaljai szervezetével kapcsolatba hozott üzletember a huszti járási Alsóhidegpatak (Nizsnyij Sztudenij) lakója.

