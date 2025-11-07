Lefoglalt pénzt lopott, majd az erdőbe költözött egy kijevi rendőrtiszt

Hivatali visszaélés ügyében büntetőeljárást indítottak Jurij Ribjanszkij osztályvezető rendőr ellen, aki 13 millió hrivnya értékű, bizonyítékként lefoglalt valutát lopott el munkahelyéről. A november 3-án nyomtalanul eltűnt rendőrre három nap múlva találtak rá egy Rivne megyei erdőben – olvasható az ukrán Állami Nyomozóiroda honlapján.

Ribjanszkij az ukrán főváros Darnickij kerületi rendőrkapitányságán a nyomozóosztály vezetője volt. A beosztottjai által korábban lefoglalt 13 millió hrivnya értékű dollárt törvényellenes módon a saját irodájában tartotta. November 3-án aztán nem ment be a munkahelyére, a pénzzel együtt tűnt el.

Az Állami Nyomozóiroda és a rendőrség munkatársai végül november 6-án találtak rá egy Rivne megyei erdőben bujkálva, ahol ideiglenes szállást rendezett be magának. A hosszabb erdei tartózkodáshoz egy kisbuszt, egy sátrat, egy hordozható áramforrást, jelentős mennyiségű élelmiszert és más túlélő felszereléseket vásárolt magának.

Erdei rejtekhelyének átkutatása során 12,6 millió hrivnya értékű valutát találtak nála.

A rendőrtisztet őrizetbe vették, és jelenleg intenzív nyomozás folyik a maradék összeg felkutatása céljából. A nyomozóiroda közlése szerint Jurij Ribjanszkij akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

Kárpátalja.ma

Forrás: Állami Nyomozóiroda honlapja