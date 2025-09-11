Kábítószer-hálózatot számolt fel a rendőrség Kárpátalján
A kárpátaljai rendőrség letartóztatott egy öt tagú drogbandát.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 56 éves férfi metamfetamin beszerzésével, szállításával, élettársa az „áru” csomagolásával foglalkozott, további három férfi pedig személyes találkozók során közvetlenül értékesítette a kábítószert az ügyfeleknek.
Az ilyen tevékenységekből származó havi nyereség meghaladta az 1 millió hrivnyát.
A nyomozás során a hatóságok számos házkutatást végztek. Kábítószert, pénzt, autókat, iratokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.
A gyanúsítottakat őrizetbe vették. Négyen őrizetben vannak, az ötödik gyanúsítottat, aki jelenleg állapotos, megelőző intézkedésként házi őrizetbe helyezték.
Az elkövetőket akár 10 év börtönbüntetésre ítélhetik vagyonelkobzással.