Kábítószer-hálózatot számolt fel a rendőrség Kárpátalján

A kárpátaljai rendőrség letartóztatott egy öt tagú drogbandát.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 56 éves férfi metamfetamin beszerzésével, szállításával, élettársa az „áru” csomagolásával foglalkozott, további három férfi pedig személyes találkozók során közvetlenül értékesítette a kábítószert az ügyfeleknek.

Az ilyen tevékenységekből származó havi nyereség meghaladta az 1 millió hrivnyát.

A nyomozás során a hatóságok számos házkutatást végztek. Kábítószert, pénzt, autókat, iratokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.

A gyanúsítottakat őrizetbe vették. Négyen őrizetben vannak, az ötödik gyanúsítottat, aki jelenleg állapotos, megelőző intézkedésként házi őrizetbe helyezték.

Az elkövetőket akár 10 év börtönbüntetésre ítélhetik vagyonelkobzással.

Kárpátalja.ma