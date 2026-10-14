Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy párt Nagybereznán

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak egy élettársi kapcsolatban élő párt az Ungvári járásban található Nagybereznán – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata október 14-én.

A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő kannabiszt értékesített a járás területén.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kábítószer-kereskedelem ötlete egy 44 éves nagybereznai férfitól származott, aki 38 éves, Donyeck megyei származású élettársát is bevonta az illegális tevékenységbe.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a párral szemben az ukrán büntető törvénykönyv 307. cikkelyének 2. része alapján közöltek gyanúsítást. A hatóságok szerint a gyanúsítottak előzetes megállapodás alapján, ismételten követtek el kábítószer értékesítésére irányuló bűncselekményeket.

A bíróság mindkét gyanúsított esetében óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés lehetősége nélkül rendelte el az előzetes letartóztatást.

Az ügyben az Ungvári Járási Ügyészség felügyelete mellett folytatódik a nyomozás.

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